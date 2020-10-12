محلل سياسي: "الهدنة المشروطة" التي أعلنتها فصائل عراقية تعكس مخاوف من ضربة عسكرية أمريكية

قال المحلل السياسي العراقي، علي الشيخلي، إن "الهدنة المشروطة"، التي أعلنتها فصائل مسلحة لإتاحة الوقت للحكومة العراقية، لطرح جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق، هي "نوع من المراوغة من أجل كسب المزيد من الوقت".

وأوضح الشيخلي، في حديث لراديو "سبوتنيك" أن هذه "الهدنة المشروطة"، تعكس مخاوف الفصائل المسلحة من احتمال تنفيذ الولايات المتحدة ضربة عسكرية للانتقام من هجمات الفصائل التي استهدفت السفارة الأمريكية وبعض المواقع العسكرية التابعة للتحالف.

ولم يستبعد الشيخلي، أن تحدث مواجهة بين القوات الأمريكية والفصائل المسلحة، لافتا إلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يقوم بعمل عسكري من أجل كسب المزيد من التأييد في الداخل الأمريكي لانتخابه مجددا.

وحول موقف الحكومة الاتحادية، أكد المحلل السياسي العراقي أن الحكومة أضعف بكثير من أن تتدخل في أمور الفصائل المسلحة .

وكان المتحدث باسم "كتائب حزب الله" محمد محيي، قال إن الفصائل العراقية ستعلق الهجمات الصاروخية على أهداف أمريكية لإتاحة الوقت للحكومة العراقية لطرح جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وهدد "باستخدام كل الأسلحة المتاحة" إذا لم يحترم الأمريكيون قرار مجلس النواب الذي يطلب منهم سحب قواتهم من العراق.