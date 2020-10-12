الخطوط المغربية لعملائها: استردوا قيمة التذكرة وغيروا وجهتكم

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنه يمكن الآن لجميع عملائها الحصول على العديد من المزايا... منها تغيير غير محدود لتاريخ ووجهة السفر دون قيود، قبل المغادرة.

أيضا قالت الشركة إنها ألغت القيود على الوجهة أو تاريخ السفر، لافتة إلى أنه يتم تغيير السعر في بعض الحالات إذا لم تكن درجة الحجز الأصلية متاحة.

وأكدت الشركة أن هذا التغيير يسري على الفور، ويتعلق بكل من التذاكر الصادرة من قبل والتذاكر الجديدة.

وأوضحت أنه يمكن للعملاء الذين ليس لديهم خطة لأي سفر في القريب العاجل الاستفادة من استرداد قيمة تذاكرهم مقابل قسيمة سفر صالحة لمدة 12 شهرا ابتداء من تاريخ الإصدار، وتكون هذه القسيمة قابلة للاسترداد نقدا عند نهاية صلاحيتها، إذا لم يتم استخدامها.