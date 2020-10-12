رئيس الوزراء الفلسطيني: مستعدون للحوار مع إسرائيل غدا وتل أبيب لا تظهر نية للتوصل لاتفاق

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن استعداد الجانب الفلسطيني للحوار مع إسرائيل بأقرب وقت، لكنه أشار إلى أن تحركات الجانب الإسرائيلي لا تعكس نية للحوار.

أمستردام - سبوتنيك. وقال اشتية خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، "الرئيس الإسرائيلي يتحدث دائما عن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل وغيرها، والذي يوحي لنا بأنه ليست لديه نية أبدا للتوصل لاتفاق معنا".

وتابع اشتية "إسرائيل دمرت الثقة بيننا دائما، فما زالت تبني المستوطنات في مناطقنا".

في غضون ذلك، صادقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية "واد فوكين" غربي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة "صفا" عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، حسن بريجة، قوله بأن "سلطات الاحتلال صادقت على بناء 500 وحدة استيطانية جديدة لتوسعة مستوطنة تسور هداسا على حساب أراضي المواطنين في قرية فوكين".

وأوضح بريجة أن "سلطات الاحتلال تستهدف أراضي بيت لحم في الآونة الأخيرة، وتستغل موسم قطف الزيتون لإصدار قرار عسكري يمنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات"، مشيرا إلى بدء مؤسسته المتابعة القضائية للممارسات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت القرار الإسرائيلي بإقامة 980 وحدة استيطانية جديدة، مشيرة إلى أن القرار يأتي في ظل قرارات التطبيع الأخيرة.