وزير الخارجية العراقي: بحثنا مع الجانب المصري التهديدات الأمنية في المنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه بحث مع نظيره المصري سامح شكري، التهديدات في المنطقة، وأشار إلى وجود تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، اليوم الاثنين، إنه "بحث مع المسؤولين المصريين ملفات مختلفة"، مبيناً: "تطرقنا خلال الزيارة إلى مجموعة من القضايا المختلفة وإزالة العقبات، وفق موقع "السومرية" العراقي.

وأضاف الوزير العراقي أن "رئيس الوزراء المصري سيزور العراق نهاية الشهر الجاري"، مؤكداً أنه "تم بحث التهديدات في المنطقة وهناك تفاهم مشترك بين بغداد والقاهرة".

ووصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، إلى القاهرة، على رأس وفد في زيارة لمصر من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.

وتهدف الزيارة إلى بحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في كل المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان حسين قد بحث في اتصال هاتفي مع الوزير شكري دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق.

وأكد الوزير العراقي حرص بلاده على توفير الأمن لجميع البعثات الدبلوماسيّة العاملة على أرض العراق، مشددا على تمسك بغداد بالعلاقات الاستراتيجيّة مع القاهرة.