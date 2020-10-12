لهذه الأهداف... رقم قومي لكل عقار في مصر

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تهدف إلى وضع رقم قومي لكل عقار في الدولة.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، عن رئيس الوزراء تأكيده خلال اجتماع بشأن إدارة الثروة العقارية، "على أهمية الإسراع بتنفيذ منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، والتي تصل بنا إلى هدف منشود هو التوصل إلى رقم قومي لكل عقار".

وأضاف مدبولي أن "ذلك ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، بما يساهم أيضاً في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة".

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا يساهم "في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر وفق المؤشرات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة."