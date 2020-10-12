"ما ينسكت عنه"... حملة خليجية ضد ظاهرة التحرش بالأطفال... فيديو

أطلق مجلس الصحة الخليجي، حملة ضد المتحرشين بالأطفال، في خطوة لردع الظاهرة، التي استفحلت مؤخرا في أوساط المجتمع.

ونشر المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تفاصيل الحملة، التي جاءت تحت شعار "ما ينسكت عنه"، بهدف التوعية بمخاطر التحرش بالأطفال.

وأوضح المجلس أن "صمت العائلة عن المتحرش يهدم شخصية الطفل، ويسمح بتمادي المتحرش".

وأكد أن عدم خلق بيئة آمنة بين أفراد العائلة للحديث بكل أمان، يجعل الطفل أكثر عرضة للتحرش والخوف من الحديث عنه، لافتا إلى أن "سكوت الأطفال عن التحرش، لا يعني رضاهم عنه، فهم دائما ضحايا لمثل هذه الجرائم".

وأظهر مجلس الصحة الخليجي من خلال مقطع فيديو توعوي الآثار النفسية، التي يتعرض لها الطفل جراء التحرش.