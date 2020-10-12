إيران تعلن استعدادها لتعاون خاص مع سلطنة عمان

قال علي نجفي خوشرودي، سفیر إیران لدی سلطنة عمان، إن بلاده حريصة على التعاون مع السلطنة، واهتمام طهران بتطویر التعاون معها دائم.

والتقى خوشرودي، وزیر الثقافة والریاضة والشباب العماني ذي یزن بن هیثم آل سعید، وأكد السفير، بحسب وكالة أنباء "إسنا" الإيرانية، "نحن مهتمون بتعزیز وتطویر التعاون الثقافي والفني والریاضي بین إیران وسلطنة عمان".

وأشار إلى أن هناك "ثمّة قدرات هائلة بین المثقفین والناشطین الثقافیین والفنیین والریاضیین في إیران".

وأکد السفير الإيراني استعداد بلاده لعقد فعالیات مشترکة مع السلطنة بما في ذلك الأسبوع الثقافي وإنتاج أفلام ومسلسلات وإقامة مسابقات ومعسكرات ریاضیة في البلدین لتسخیر الأرضیة بهدف تعزیز أواصر السلام والصداقة والمحبة بین الشعبین.

وأشار السفير إلی قواسم مشترکة بین البلدین علی الصعد الثقافیة والتاریخیة والحضاریة بين البلدين.

وأشاد بالتعاون المشترك بین البلدین في مجالات الثقافة والفن، لافتا إلى أن "الصداقة والمحبة سبب لإرساء العلاقات الثقافیة الدائمة".