مصر تدرج "بدائل الأفيون" ضمن برامج علاج الإدمان

أقرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد استخدام "بدائل الأفيونات"، ضمن البرامج العلاجية لإدمان الأفيون، وذلك كتدخل علاجي لمرض الإدمان، وكإحدى خطوات تطبيق برنامج خفض الضرر.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية اليوم الاثنين، فقد أصدرت وزيرة الصحة والسكان "القرار الوزاري رقم 640 لسنة 2020 بإدراج برنامج العلاج بالعقاقير البديلة للأفيونات، ضمن البرامج العلاجية لعلاج إدمان الأفيونات، ويعتمد كأحد التدخلات العلاجية لمرض الإدمان."

وأشارت البوابة إلى أن "القرار، جاء بعد الاطلاع على محضر اجتماع اللجنة الثلاثية، المُشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والسكان، والعدل، والداخلية، والاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات المتعلقة بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.

وأوضح قرار وزيرة الصحة، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، أنّ العقاقير البديلة للأفيونات هي "الميثادون، والبوبرينورفين، والبوبرينورفين + النالوكسون".

ومن المقرر أن يتم تطبيق برنامج العلاج بهذه العقاقير كمرحلة أولى بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفي حال التوسع في تطبيق البرنامج العلاجي بأي مستشفى يعالج الإدمان سواء التابعة للمستشفيات الجامعية أو لصندوق مكافحة التعاطي وعلاج الإدمان، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو المصحات العلاجية الخاصة؛ فسوف يتم إتباع الأدلة الاسترشادية، وإجراءات التشغيل القياسية الموضوعة من قِبل وزارة الصحة والسكان مع الإشراف الكامل لـ"اللجنة الثلاثية".