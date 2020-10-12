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    بقيادة مصرية وخليجية... دعوة لإجراء ثوري بين الدول العربية

    © AP Photo / Amr Nabil
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    أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي، خلال انعقاده، اليوم الاثنين، تحت رعاية إماراتية، بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين.

    واختتمت فعاليات المؤتمر وسط حضور كبير من مسؤولين ومتخصصين بالسياحة في الدول العربية، حيث سلطوا الضوء على سبل إعادة التعافي للقطاع بعد جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

    عمال النظافة يرتدون كمامات طبية، أثناء مسحهم للأرض في الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، 3 مارس/ آذار 2020
    © REUTERS / STRINGER
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    وخلص المؤتمر، إلى 9 توصيات رئيسية لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، على رأسها وضع بروتكولات موحدة للوجهات السياحية العربية، ووضع قطاع السياحة والسفر ضمن الأولويات لدى الحكومات العربية.

    كما أوصى الحضور بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، وزيادة حملات التسويق والدعاية السياحية المشتركة بين الوزرات والهيئات السياحية العربية، وتشجيع السياحة الداخلية كأحد البدائل السريعة لإعادة النشاط في الوقت الراهن.

    وقال حسين المناعي، رئيس المركز العربي للإعلام السياحي، إنه لدعم جهود التعافي ودعم السياحة الداخلية والبينية بين الأقطار العربية، "نحتاج إلى مضاعفة الجهد ووضع أسس تعاون جديدة حتى يصبح العمل المشترك والتكامل واقعيا وفعالا لصالح الشعوب العربية".

    فيما أكد سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، ضرورة العمل على تعزيز السياحة المحلية والبينية بين الدول العربية في ظل الظروف الراهنة لا سيما وأنها تمثل نسبة كبيرة من حركة النشاط السياحي بالمجتمعات.

    وقال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة المصري الأسبق، إن

    الطيران يظل العامل الأهم في دعم القطاع السياحي عربياً، داعياً إلى ضرورة التركيز على السياحة الداخلية والإقليمية خلال الفترة القادمة .

    وأوضح الدكتور عماد بن محمود مُنشي، أستاذ مساعد إدارة الفعاليات والإدارة السياحية المساعد بكلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، أهمية تقييم صناعة السياحة العربية قبل جائحة كورونا.

    أشخاص يرتدون كمامة واقية من فيروس كورونا المستجد في بكين الصين 2020
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    وشدد على أهمية الإشارة لمراكز الوجهات العربية على مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي في العام الماضي، حيث لا توجد سوى دولة الإمارات ضمن أفضل 50 وجهة على مستوى العالم.

    من جهتها دعت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار المصري، إلى ضرورة تعزيز التضامن والتكامل وتوحيد البروتوكولات بين كافة المؤسسات والوزارات السياحية في الدول العربية لدعم التعافي السريع للقطاع من الأزمة.

    وقال مصطفى النجار، رئيس مجس إدارة شركة مصر للسياحة، إن السياحة العالمية شهدت انهيارا غير مسبوق في تاريخها، حيث كان العالم يستقبل قرابة مليار ونصف سائح سنويا، فيما لا يتجاوز العدد حاليا 400 مليون سائح.

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    الكلمات الدلالية:
    الدول العربية, تأشيرات الدخول, تأشيرات
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