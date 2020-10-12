السيسي يصدر توجيهات لوزارة البترول بشأن شركة "إيني" الإيطالية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع شركة "إيني" الإيطالية، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال الشركة الرائدة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط.

جاء هذا اليوم الاثنين خلال استقبال الرئيس المصري لكلاوديو ديسكالزي، رئيس الشركة الإيطالية المكتشفة لحقل "ظهر" أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وأعرب السيسي عن تطلع بلاده لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها في مصر، خاصةً في مجال التنقيب وذلك لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل.

واستعرض رئيس شركة "إيني" مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

وأشاد بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها في مصر.