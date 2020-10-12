كلمة مثيرة لصفاء الهاشم أمام البرلمان الكويتي... فيديو

أثارت النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، الجدل بعد كلمة لها أمام جلسة للبرلمان اليوم.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لكلمة النائبة أمام مجلس الأمة، تتحدث فيه عن كونها المرأة الوحيدة في المجلس.

#صفاء_الهاشم



مقطع لنائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم يثير جدلاً بين المغردين.



قالت فيه: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالاجماع، ولكني بكل فخر أمتلك شهامة... ونبل... وفروسية فرسان" pic.twitter.com/hrspo8ovYF — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) October 12, 2020

​وفي المقطع المصور تقول الهاشم: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع، ولكنني بكل فخر، بكل فخر أقولها عن نفسي، أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان".

وأضافت الهاشم: "قد أكون امرأة لكني أعلم الآخرين المرجلة".

وانقسم المغردون على "تويتر" بين مؤيد ومعارض لما قالته الهاشم.