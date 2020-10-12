كلمة مثيرة لصفاء الهاشم أمام البرلمان الكويتي... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، لكلمة النائبة أمام مجلس الأمة، تتحدث فيه عن كونها المرأة الوحيدة في المجلس.
#صفاء_الهاشم— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) October 12, 2020
مقطع لنائب في مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم يثير جدلاً بين المغردين.
قالت فيه: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالاجماع، ولكني بكل فخر أمتلك شهامة... ونبل... وفروسية فرسان" pic.twitter.com/hrspo8ovYF
وفي المقطع المصور تقول الهاشم: "أنا المرأة الوحيدة في مجلس ذكوري بالإجماع، ولكنني بكل فخر، بكل فخر أقولها عن نفسي، أمتلك شهامة ونبل وفروسية فرسان".
وأضافت الهاشم: "قد أكون امرأة لكني أعلم الآخرين المرجلة".
وانقسم المغردون على "تويتر" بين مؤيد ومعارض لما قالته الهاشم.
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