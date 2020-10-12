نتنياهو: نصنع التاريخ مع الإمارات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقرار الحكومة لاتفاقية السلام مع الإمارات، على أن تطرح الخميس المقبل على الكنيست للمصادقة عليها.

وغرد نتنياهو عبر "تويتر": "الحكومة أقرت اليوم اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات. سأطرحها يوم الخميس على الكنيست للمصادقة عليها".

وأضاف نتنياهو "هذا هو سلام حقيقي، سلام بين الشعبين".

وعلق رئيس الوزراء على دخول أول سفينة تجارية إماراتية إلى ميناء حيفا، مؤكدا أنه سيتم فتح طريق تجاري جديد بين الإمارات وإسرائيل.

الحكومة أقرت اليوم اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات. سأطرحها يوم الخميس على الكنيست للمصادقة عليها. هذا هو سلام حقيقي, سلام بين الشعبين. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 12, 2020

وأضاف نتنياهو "نحن نصنع التاريخ، لأول مرة دخلت إلى ميناء حيفا سفينة تجارية إماراتية. سنفتح طريقا تجاريا جديدا بين الإمارات وإسرائيل".

يذكر أن شركتي "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية، وقعتا عدة اتفاقيات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، من ضمنها تأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات.

وكان نتنياهو، قد أعلن اتفاقه خلال اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، على لقاء بينهما في القريب العاجل.