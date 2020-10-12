الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع مهمة غربي محافظة مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، تحقيق تقدم وصفه بـ"المهم"، في مواجهات مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

القاهرة- سبوتنيك. وصرحت الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش من المنطقة العسكرية الثالثة والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، شنت هجوماً واسعاً على مواقع تمركز الحوثيين في جبهة المخدرة غربي مأرب".

وأضافت أن "الجيش حرر خلال الهجوم، عدة مناطق مهمة في جبهة المخدرة، وسط انهيارات كبيرة لعناصر الحوثيين".

وأشارت إلى "استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات، في حين شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع للحوثيين وتجمعاتهم في الجبهة ذاتها".

وأكدت "تكبد الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، جراء المواجهات والقصف الجوي والمدفعي".

وفي وقت سابق من اليوم، تمكن الجيش اليمني من إسقاط طائرة استطلاع للحوثيين خلال رصدها مواقع عسكرية في جبهة النّدر بمديرية رَغوان شمال غربي مأرب، حسب ما أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ غارتين على مديرية مَدغِل شمال غربي مأرب.

في سياق الغارات الجوية أيضاً، شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية استهدفت مديرية خب والشعف شرقي المحافظة.