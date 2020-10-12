السعودية تتحدث أمام الأمم المتحدة عن "البرنامج النووي الإيراني"

شددت المملكة العربية السعودية على أهمية وجود اتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي "يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي ويعالج سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم ورعايتها الإرهاب".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الذي شدد على ضرورة أن يحرم الاتفاق إيران "من القيام بأي نوع من الاستفزازات مستقبلا، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي، ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني".

وأضاف المعلمي "تأييد المملكة السابق للاتفاق النووي بين إيران ودول مجموعة 1+5 كان مبنيا على قناعتها التامة بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في

منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وأفاد المعلمي بأن استمرار إيران بعدم الالتزام بتعهداتها النووية يعد استمرارا لتصعيدها في مسلسل التجاوزات التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

وأكمل المعلمي "السعودية تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية وإجراءاتها وتحت إشرافها، وتدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية، وتحث كذلك الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية".

وأوضح المندوب السعودي أن "استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة، لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل، وإنما يمكن تحقيقه عن طريق التعاون والتشاور بين الدول، والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم، وتجنب السباق في امتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية".

وواصل "من المؤسف أن تظل منطقة الشرق الأوسط مستعصية أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية في ظل توفر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة".

وأتم المعلمي أن المملكة تؤكد أهمية أن يظل استخدام الفضاء الخارجي محصورا في الأغراض السلمية، مع الأخذ في الحسبان أن ذلك الفضاء يعد ملكية عامة للإنسانية.