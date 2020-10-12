الجوازات السعودية تحدد 3 شروط لدخول العمال إلى المملكة

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، عن شروط دخول العمال مرة أخرى إلى البلاد.

ووفقا لما جاء على الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على موقع "تويتر": "التعليمات تشترط سريان التأشيرة وهوية مقيم مع وجود وثيقة معتمدة لفحص pcr سلبي مدته 72 ساعة قبل الدخول للمملكة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 339 ألفا و615 حالة.

وكانت الصحة السعودية، أعلنت أمس الأحد تسجيل 323 حالة إصابة بالفيروس ليصبح الإجمالي 339267 حالة، وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 593 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 325330 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5043 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8894 والحالات الحرجة 826 حالة.