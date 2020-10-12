الانتقالي الجنوبي: لا سلام في اليمن إلا بمراعاة مطالب شعب الجنوب

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الاثنين، دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لقيادة العملية السياسية الشاملة في اليمن، مشدداً على ضرورة التمثيل الحقيقي والكامل للجنوب على طاولة المفاوضات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الزُبيدي خلال لقائه في مقر إقامته في الرياض، السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، حسب موقع المجلس الانتقالي الجنوبي، إنه "لا سلام إلا بمراعاة مطالب وتطلعات شعب الجنوب، لكونه صاحب الحق في تقرير مصيره الذي يرتضيه لذاته"، في إشارة إلى الانفصال.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي على "ضرورة التعامل مع القوى الفاعلة على الأرض وعدم تجاوزها".

وأثنى الزُبيدي على "أدوار المملكة المتحدة من خلال عملها في مجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بما تقدمه من دعم لتحقيق السلام في اليمن والجنوب"، مؤكداً أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يعول كثيراً على دور بريطانيا في دعم جهود السلام والاستقرار".

ووفقاً لموقع المجلس الانتقالي، "جرى في اللقاء مناقشة فرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن، والتأكيد على أن اتفاق الرياض يمثل محطة هامة ومحورية على طريق العملية السياسية الشاملة، وثمن الدور الكبير الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتنفيذ الاتفاق".

من جانبه، قال السفير البريطاني إن "مشاركة المجلس وقضية شعب الجنوب مسألة جوهرية في مسار الحل السياسي الشامل".

وأشاد بـ "التعاطي الإيجابي من قبل المجلس الانتقالي الذي تجلى في مواقفه الواضحة والداعمة لعملية تنفيذ اتفاق الرياض".