مصر... وزارة التربية والتعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم المصري، اليوم الاثنين، أن الدراسة سوف تبدأ في بداية الأسبوع المقبل، الموافق يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مجاهد خلال اتصال هاتفي لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" المصرية الخاصة: "لا تأجيل للعام الدراسي الجديد، والدراسة في موعدها السبت المقبل، وأنه لا صحة للشائعات المنتشرة حول تأجيل الدراسة."

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أي اشتباه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" المصرية.

وأوضح أنه في حال "اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أحد الطلاب سيتم الاتصال أولا بولي أمره، ولو ظهرت بعدها حالات أخرى بالفصل، يتم إغلاق الفصل وتعقيمه، وفي حالة وجود حالات بأكثر من فصل يتم إغلاق المدرسة".

وأكد مجاهد أنه لن يكون هناك حالات إصابة بكورونا، اعتمادا على تجربة امتحانات الثانوية العامة، على حد وصفه.