قررت النيابة العامة في الكويت، الإفراج عن الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، اليوم الاثنين، مقابل كفالة قيمتها 2000 دينار كويتي.

نشر حساب "المجلس" المتخصص بشؤون القضايا والأحكام الكويتية، الخبر دون ذكر اسم هيا، لافتا إلى أن الإفراج تم بعد التحقيق معها على خلفية نشرها فيديو إباحي، نشرته عبر حساب سناب شات الخاص بها، وهو ما ينطبق على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بحسب وسائل إعلام متخصصة في الفن.

النيابة العامة تخلي سبيل فنانة كوميدية بكفالة 2000 دينار في قضية نشر فيديو مخالف للآداب العامة في سناب شات. pic.twitter.com/I9DA2ZAXH6 — المجلس (@Almajlliss) October 12, 2020

​​وتداول البعض مقطعا مصورا قصيرا يُظهر لحظة خروج هيا الشعيبي من النيابة واحتفال شقيقها بالقرار من خلال ذبح خروف بعد الإفراج عنها.

وقالت محامية الفنانة، في تصريحات صحفية اليوم، بأن قرار الإفراج عنها يأتي بعد التمسك بأقوالها خلال التحقيق أنها لم تنشر الفيديو وليس من عاداتها أو طباعها نشر هذه النوعية من المواد عبر حساباتها الرسمية وأن حسابها تعرض للاختراق، لتقرر النيابة بعد ذلك الإفراج عنها.