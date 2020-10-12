وفد إسرائيلي أمريكي يزور دولة خليجية الأحد المقبل

تعمل إسرائيل على تسريع وتيرة التطبيع مع الدول العربية بحسب عدد من المسؤولين الإسرائيلين، على رأسهم بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي أمريكي مملكة البحرين الأحد المقبل.

ونقل موقع "عكا" للشؤون الإسرائيلية، عن المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيليّ، باراك رافيد، إنه من المتوقع أن يزور وفد إسرائيلي أمريكي البحرين يوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أن رافيد نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "نموذج الزيارة سيكون مشابها لزيارة الإمارات العربية المتحدة؛ رحلة مباشرة لوفد إسرائيلي أمريكي من مطار بن غوريون إلى المنامة".

‏وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه "من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب رئيس الوزراء رونين بيرتس".

ولفت موقع "عكا" إلى أنه من المتوقع كذلك أن "يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش".

و"ذكر المسؤولون أن الغرض من الزيارة هو الترويج لصياغة معاهدة سلام بين الدول وإنشاء فرق عمل لاتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي في الطب والزراعة والمياه وغيرها".