مجموعة العشرين تبحث إجراءات لدعم تعاف اقتصادي سريع ومستدام

أعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا افتراضيا يوم الأربعاء، تحت الرئاسة السعودية لمناقشة كيفية دعم تعاف اقتصادي عالمي سريع ومستدام.