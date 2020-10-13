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    رئيس النادي الأهلي الجديد محمود الخطيب

    فضائية مصرية تمنع ظهور نجم جماهيري بسبب شكوى للنادي الأهلي

    © AP Photo / AMR NABIL
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    أعلنت فضائية "تن" المصرية مجموعة من القرارات ردا على شكوى للنادي الأهلي المصري تعتبر أن أحد برامج القناة تتعمد مهاجمة النادي وإدارته وجماهيره طوال الوقت.

    وأصدرت إدارة قناة ten الفضائية بيانا، أوضحت فيه موقفها فيما يخص غضب النادي الأهلي من تصريحات اللاعب السابق مجدي عبد الغني عبر أحد برامجها، مؤكدة احترامها للنادي الأهلي وإدارته وجمهوره، والتزامها بالمعايير المهنية للعمل الإعلامى، بحسب موقع "اليوم السابع".

    معلول يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى صنداونز
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    واشتكى الأهلي من البرنامج الرياضي بقناة TeN وتضمنت الشكوى أن "البرنامج يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة وبأن البرنامج ومقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبد الغني يهاجمان النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر ويهدفان إلي هدم الكيان وزعزعة استقراره".

    وأكدت القناة في بيانها "تجدر الإشارة إلى أن قناة TeN تحترم وتقدر النادي الأهلي العريق وجمهوره العظيم احتراما يليق بالدور الوطني لهذا الصرح الكبير، وأنها تعتبر النادي الأهلي مؤسسة وطنية غير قابلة للهدم ولا يمكن لبرنامج أو قناة مهما حاولت أن تهز أركانه".

    وأشارت القناة إلى أنه "في الوقت الذي ننادي فيه بالانتباه إلى ما يحاك لنا من مؤامرات تستهدف وعي المصريين والعبث بثوابت الأمة من خلال التلاعب بالرأي العام، ومطالبة الجميع بإعلاء المصلحة العليا للوطن علي ما دونها من مصالح، وندعو فيه الجميع للتحلي بالحكمة وعدم التلاعب بمشاعر الجماهير تحت أي ظرف، كان لزاما علينا أن نفعل ما نقول".

    وبحسب بيان الفضائية المصرية: "قررت إدارة القناة؛ أولا مخاطبة إدارة النادي الأهلي بتحديد الوقائع التي حدثت بالبرنامج وتمثل خروجا على المواثيق والقوانين المنظمة للعمل على تصويبها منذ انطلاق البرنامج، وثانيا: تهيب إدارة القناة بأسرة الإعلام الرياضي في مصر بالعمل على ضبط الأداء والارتقاء به وعدم خلق حالة من التوتر بين جماهير الكرة المصرية، وثالثا عدم ظهور الكابتن مجدي عبد الغني على شاشة القناة".

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    الكلمات الدلالية:
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