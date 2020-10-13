إسرائيل تعلن تصدير منتجات إلى الإمارات عبر مصر قريبا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن وصول أول سفينة شحن ‎بحرينية قريبا إلى ميناء ‎حيفا قادمة من ‎ميناء خليفة بن سلمان.

وبحسب الهيئة، كشف مدير عام شركة MSC Israel عيدني سيمكين، أن كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرينية، مهتمين بتعزيز التعاون مع إسرائيل.

وكشفت الهيئة الإسرائيلية عن بداية خط بحري جديد قريبا لتصدير منتجات إسرائيلية إلى الموانئ الإماراتية عبر ميناء بورسعيد في مصر، ومنه إلى أبو ظبي وجبل علي في دبي.

ووصلت إلى ميناء حيفا، يوم أمس الاثنين، أول سفينة شحن ‎إماراتية من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، من المنتظر فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.

وأبحرت سفينة الحاويات على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، الشهر الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أب الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

ويعد هذا أول اتفاق تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.