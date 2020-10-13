بارزاني يجتمع مع أمير الكويت

التقى رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثا، أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووصل بارزاني اليوم إلى الكويت في زيارة رسمية، وعقد اللقاء في قصر البيان. بحسب موقع rudaw الكردي.

وهنأ بارزاني الأمير نواف الصباح على تسلمه مهامه كأمير جديد للكويت.

كما عزاه لوفاة الأمير السابق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.