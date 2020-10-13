السعودية... إحباط عمليات إرهابية وشيكة التنفيذ بمواد متفجرة وزنها 49 طنا

كشفت رئاسة أمن الدولة في السعودية أنها أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في المملكة.

وأكدت الرئاسة عبر حسابها على موقع "تويتر" على خطورة الإرهاب "كونه آفةً تخلّ بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت أمن الدولة إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنًا".

الإرهاب آفة؛ تخل بالأمن، وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. pic.twitter.com/izZk72csLX — رئاسة أمن الدولة (@pss_ar) October 12, 2020

​وطالبت رئاسة أمن الدولة من الجميع التعاون معها بالاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.

ولفتت أمن الدولة إلى "وسائل الإرهاب في ترويع الآمنين متعددة وأخطرها وأكثرها وحشية، هي التفجيرات التي تكمن خطورتها بنشر دمار بأكبر مساحة ممكنة وإزهاق أكبر عدد ممكن من الأرواح بشكل عشوائي بلا وعيٍ أو تفكير بحياة الأبرياء".

وأكدت أن "التنظيمات الإرهابية تحاول الحصول على المواد المتفجرة أو تصنيعها رغم خطورة وجودها بمناطق مأهولة بالسكان؛ وذلك لتنفيذ تفجيراتهم الإجرامية وحتى المصلين استُهدفوا بأحزمة ناسفة".