لبنان: العمالي العام يدعو إلى يوم غضب شعبي رفضا لرفع الدعم عن المواد الأساسية 

دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى تحرك تحذيري يوم غد الاربعاء، تحت عنوان "يوم الغضب والرفض" استنكاراً لرفع الدعم عن المواد الأساسية، بمشاركة العديد من النقابات العمالية والاتحادات.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن موضوع رفع الدعم هو السبب الأساسي لتحرك الاتحاد يوم غد الأربعاء، داعياً إلى تشكيل حكومة بسرعة لمعالجة الانهيار الاقتصادي.

وقال الأسمر لوكالة "سبوتنيك" : "تحركنا غداً الاربعاء، لرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية والأدوية والمشتقات النفطية والقمح، ونتحرك من أجل الإسراع بتشكيل حكومة تواكب التطورات السريعة والانهيار الدراماتيكي الحاصل في الواقع الاقتصادي".

وأضاف: "تحرك الغد هو تحذيري تحت عنوان "يوم الغضب والرفض"، لرفض السياسات التي أودت بالبلاد إلى حافة الانهيار وبنفس الوقت تعبيراً عن غضب المواطنين عما آلت إليه الأمور".

وأشار الأسمر إلى أن الاتحاد سيكون له تحرك كبير في طرابلس، وتحرك أمام الجامعة الأمريكية، وتحرك أمام مصرف لبنان، ومطار بيروت، إضافة إلى تحركات أخرى في جبل لبنان والجنوب والبقاع، وستكون هناك اعتصامات أمام المصالح المستقلة، مصالح المياه في المدن والمحافظات، أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرفأ بيروت.

كما أعلن اتحاد النقل الجوي في لبنان أنه سينفذ اعتصاماً رمزياً أمام قاعة المغادرين في مطار بيروت الدولي، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

كذلك دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة في لبنان، الإدارات والمؤسسات العامة كافة، للنزول إلى الشارع يوم غد، استنكاراً للأوضاع الاقتصادية والفلتان الأمني.

هذا ويتجه مصرف لبنان المركزي إلى إعلان توقفه عن دعم السلع الاساسية (المحروقات، الأدوية، القمح) في ظل تناقص احتياطات العملات الأجنبية.