في ولاية سودانية... صرف الوقود بـ"رخصة قيادة" سارية

أصدر والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان أمر طوارئ يمنع صرف الوقود إلا لمن يحمل رخصة قيادة سارية، وكذلك رخصة سارية للآلة التي يتم تموينها.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن القرار تضمن كذلك منع الإتجار بالسلع الاستراتيجية خارج الأطر الرسمية.

ويحتوي القرار على عقوبة تصل للسجن مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة ومصادرة الكميات المخالفة.

واستند القرار على السلطات المخولة للوالي من "قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧".

واستثنى قرار الوالى حاملي تصاديق جازولين الزراعية المعتمدة والشركات العاملة في الطرق والمصالح الحكومية والقوات النظامية بعد إبراز تصديق من جهاتها المعتمدة، على أن يسري التصديق لمدة أقصاها أسبوع.

ووجه القرار وزارة المال وشرطة المرور بوضع أمر الطوارئ والقرار موضع التنفيذ.

يذكر أن الأمم المتحدة حذرت في تقرير لها في يوليو/تموز الفائت، من أن أكثر من مليون طفل في السودان أصبحوا معرضين للجوع بفعل تأثيرات جائحة كورونا.

وقد استند التقرير إلى دراسة نفذتها منظمة "يونيسف" قالت فيها إن نحو 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من "الجوع الشديد" في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الأخيرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" وقتها.