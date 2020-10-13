المغرب... نشطاء يوقعون عريضة ضد زيادة أعضاء البرلمان

ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فإن مئات المغاربة وقعوا "عريضة عدم الرضا"، التي أطلقها الناشط والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، وترفض الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بـ"مبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية"، بحسب تعبيره.

وطالب الموقعون على العريضة الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان بـ"التراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية".

واعتبر الموقعون على العريضة أن هذا الاقتراح القاضي برفع أعضاء البرلمان "يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص".

ويُعول الواقفون وراء العريضة الإلكترونية على "اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع المغربي".

هذا وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب قد طالب رسميا برفع عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425، وذلك بإضافة "كوتا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.