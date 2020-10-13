المغرب... نشطاء يوقعون عريضة ضد زيادة أعضاء البرلمان

ووفقا لموقع "هسبريس" المحلي، فإن مئات المغاربة وقعوا "عريضة عدم الرضا"، التي أطلقها الناشط والمحلل السياسي عمر الشرقاوي، وترفض الزيادة في عدد أعضاء اللائحة الوطنية بـ"مبررات واهية ومضرة بالنجاعة البرلمانية"، بحسب تعبيره.
وجاء في العريضة الافتراضية، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي "بالنظر لما لهذا القرار من تأثيرات سلبية على مصداقية العمل السياسي ومنسوب الثقة في المؤسسات الدستورية، وفي ظل غياب آليات دستورية من شأنها تمكين المواطنات والمواطنين من إيقاف العمل بهذا التعديل المقترح عبر آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا".© AFP 2020 / FADEL SENNA
وطالب الموقعون على العريضة الأحزاب السياسية والحكومة والبرلمان بـ"التراجع عن هذا الإجراء المتعسف والمستفز، الذي يحمل في طياته مسا بقيمة ومكانة القوانين التنظيمية باعتبارها جزء من الدستور ومكملة له، ويجعلها عرضة للمصالح السياسية".
واعتبر الموقعون على العريضة أن هذا الاقتراح القاضي برفع أعضاء البرلمان "يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، حيث يجعل تعديل أعضائها محكوما بحسابات سياسية ظرفية، لا تخدم الخيار الديمقراطي ولا تتماشى مع قيم المساواة وتكافؤ الفرص".
ويُعول الواقفون وراء العريضة الإلكترونية على "اختبار حاسة الإنصات لدى أحزابنا السياسية وحكومتنا وبرلماننا، وحدود تفاعلها مع نبض المجتمع المغربي".
هذا وكان فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب قد طالب رسميا برفع عدد البرلمانيين من 395 حاليا إلى 425، وذلك بإضافة "كوتا" لمغاربة العالم تتمثل في 30 برلمانيا.
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