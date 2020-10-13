موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادا لـ "الواداد"

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي سيلعب بها مباراته مع الوداد المغربي.

وطبقا لموقع النادي الأهلي، فإن بعثة الأهلي ستطير، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب؛ لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

والقائمة هي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.

وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

ويرأس بعثة الأهلي إلى المغرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بحسب تصريح سابق لموقع النادي

ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ قد أكد، سابقا، بأنه "تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".