موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادا لـ "الواداد"

وطبقا لموقع النادي الأهلي، فإن بعثة الأهلي ستطير، اليوم الثلاثاء، إلى المغرب؛ لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
والقائمة هي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم، ومحمد هاني وأحمد فتحي، وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي.
وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.
ويرأس بعثة الأهلي إلى المغرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بحسب تصريح سابق لموقع النادي
ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ قد أكد، سابقا، بأنه "تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب".
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