اشتباكات بين مواطنين وقوات أمن في تونس احتجاجا على مقتل كهل... فيديو

تشهد مدينة سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين وسط تونس، منذ صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الاحتقان إثر اندلاع احتجاجات على خلفية تنفيذ السلطات المحلية لقرارات هدم أكشاك غير مرخصة.

وبحسب مراسل "سبوتنيك" في تونس، أسفرت الحملة من جانب السلطات التونسية، عن وفاة كهل كان نائما داخل أحد الأكشاك، حيث انهار عليه البناء.

وسبب الحادث حالة من الغضب في صفوف أقارب المتوفى وسكان المنطقة، لتشهد المنطقة عمليات كر وفر بين المحتجين وأفراد الأمن.

وللسيطرة على الأوضاع، تم الدفع بوحدات الجيش الوطني التونسي لحماية المنشآت.