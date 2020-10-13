السعودية... إجراء أول جراحة في قسم "العمليات الرقمية"

كشفت مدينة الملك "سعود الطبية" ممثلة بقسم جراحة الأوعية الدموية عن إجراء أول حالة في غرفة العمليات الهجينة في قسم العمليات الرقمية، والتي كانت لمريضة ستينية عانت من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل.

وأوضحت المدينة أن الفريق الطبي الذي يتكون من جراحي الأوعية الدموية واختصاصيي الأشعة التداخلية، بقيادة استشاري جراحة الأوعية الدموية د.عصام عثمان، قام بإجراء العملية من خلال وضع دعامة داخل الشريان الأورطي النازل، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، وخرج المريض بحالة صحية جيدة، وذلك وفقا لموقع "الرياض".

إجراء أول جراحة في غرفة "العمليات الهجينة" التابعة للعمليات الرقمية بـ #مدينة_الملك_سعود_الطبية ، لمريضة ستينية عانت من تمدد الأوعية الدموية في الشريان الأورطي الصدري النازل، تكللت ولله الحمد بالنجاح. pic.twitter.com/upYHHoFzVQ — مـوجز وخبر (@Mojaz_News1) October 13, 2020

ونوهت المدينة بأن التقنية الحديثة والمتطورة، أتاحت للفريق الطبي بإجراء العملية بدقة كبيرة، وعلاج الحالات المرضية الأكثر تعقيدًا في المرافق الحديثة بغرف العمليات الرقمية الجديدة لمدينة الملك سعود الطبية، لخدمة عدد أكبر من المرضى على مستوى المملكة.