قرار حاسم من رئيس الحكومة التونسية بعد حادثة الكشك واندلاع الاحتجاجات

قرر رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إقالة والي القصرين بعد وفاة مواطن أثناء قيام السلطات بهدم كشك في المنطقة، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن.

وقالت رئاسة الحكومة، في بيان لها، إنه "على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت فجر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 بمدينة سبيطلة بولاية القصرين والتي أدّت إلى وفاة مواطن إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة، قرر رئيس الحكومة السيد هشام مششي ما يلي: إقالة كل من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، وتكليف كل من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحول فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد".

وذكر البيان أنه جرى "فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وسيتتمّ موفاة الرأي العام بنتائجه".

قطع للطريق و تخريب لعدد من الإدارات بعد وفاة كهل كان نائما داخل احد الاكشاك في سبيطلة pic.twitter.com/pQRoMBu4ug — Fahd Ferssi 🇹🇳 (@boularesmoncof) October 13, 2020

وبحسب مراسلة "سبوتنيك" في تونس، تشهد مدينة سبيطلة، حالة من الاحتقان إثر اندلاع احتجاجات على خلفية تنفيذ السلطات المحلية لقرارات هدم أكشاك غير مرخصة، وأسفرت الحملة من جانب السلطات التونسية، عن وفاة كهل كان نائما داخل أحد الأكشاك، حيث انهار عليه البناء.