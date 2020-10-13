أول تحرك رسمي عقب واقعة ضرب مصري في الأردن

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على المواطن المصري، إثر تداول مقطع فيديو للاعتداء، مضيفة أن هناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية في الأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكل تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل.

وقال سفير مصر في الأردن، شريف كامل، إن واقعة الاعتداء المشار إليها، وقعت في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.

وأكد كامل أن السفارة المصرية في عمان تابعت الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصري، وتم إبلاغ المحامي الذي كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصري بكافة تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.