حذر من استخدام الإمارت كقاعدة إسرائيلية.. هنية: التاريخ لن يرحم الدول العربية التي تخون فلسطين

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في تصريحات لموقع "middleeasteye" البريطاني، إن التاريخ لن يرحم الدول العربية التي تخون القضية الفلسطينية.

وقال هنية: "نود أن نقول لإخواننا في الإمارات إنهم سيخسرون نتيجة هذه الاتفاقيات، لأن مصلحة إسرائيل الوحيدة هي السعي إلى موطئ قدم عسكري واقتصادي في المناطق القريبة من إيران"، بحسب ما ذكر الموقع.

Hamas' Ismail Haniyeh speaks to MEE where he decries UAE 'normalisation' deal with Israel and hails the 'positive' talks with Fatah https://t.co/Bp6aPmf0NJ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 12, 2020

​وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس: "لا نريد أن نرى الإمارات تُستخدم كقاعدة انطلاق إسرائيلية، لا نريد أن نرى الإماراتيين أو البحرينيين أو السودانيين يتم استخدامهم كوسائل لهذا المشروع، إن التاريخ لن يُظهر رحمة، ولن ينسى الناس، ولن يغفر القانون الإنساني".

وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية سلام بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة، الشهر الماضي، وأعلن الرئيس الأمريكي عن الاتفاق المفاجئ في 13 أغسطس/آب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أب الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

ويعد هذا أول اتفاق تطبيع بين دولة خليجية وإسرائيل، والثالثة مع دولة عربية، بعد اتفاقية السلام مع مصر في عام 1979، ومع الأردن في 1994.