مصر... 56% من وفيات كورونا يعانون من أمراض مزمنة

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الثلاثاء، أن 56% من عدد وفيات كورونا في مصر، كان لديهم أعراض أخرى مصاحبة للفيروس، وهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الوزيرة قولها "سارعنا ونحن في الذروة في يونيو لإنشاء مبادرة للكشف وعلاج الأمراض المزمنة لفئة المواطنين فوق 40 سنة".

وأوضحت وزيرة الصحة أنه خلال أول 3 شهور من المبادرة تم الكشف على قرابة ربع مليون مواطن، بينما تم الإسراع مؤخرا في المبادرة وصولا للكشف على 8 ملايين نسمة في آخر شهر، عبر 20 ألف فريق عمل ثابت ومتحرك.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 28 مليون مواطن، على أن يتم الانتهاء منهم قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وسجلت مصر، أمس الاثنين، 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر حالات وفاة، مقارنة مع 129 حالة إصابة و12 حالة وفاة اول من أمس الأحد.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية إن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس بلغ 97743 في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 104648 والوفيات إلى 6062.