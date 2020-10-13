رسالة خطية من أمير قطر إلى الرئيس الفرنسي

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، رسالة خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب الخارجية القطرية، تتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

رسالة خطية من سمو الأمير إلى الرئيس الفرنسيhttps://t.co/bhcro0rXq2#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/DQuRugPkxV — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) October 13, 2020

وقام بتسليم الرسالة علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، خلال لقائه مع باتريك دوريل، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.