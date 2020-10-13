تفاصيل اتفاق أمني بين بغداد وأربيل

كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق أمني مع إقليم كردستان، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن "العمليات استضافت اليوم اجتماعا أمنيا مشتركا بيننا وبين إقليم كردستان، لغرض العمل والتنسيق بين قواتنا الموجودة في الحدود الفاصلة وقوات حرس الإقليم".

وأكد الخفاجي، أن "هذا الاجتماع هو مهم جدا ً للتنسيق مع قوات الإقليم، معللا لأنه في بعض الأحيان تستغل عصابات "داعش" الإرهابية الفراغات بيننا وبين قوات الإقليم، وتقوم بأعمال إرهابية ضد قطاعاتنا".

وأضاف، قائلاً "لذلك اجتماع اليوم هو باكورة لاجتماعاتنا السابقة يسبقها اجتماعين، واليوم خرجنا بنتائج هي: المباشرة بفتح مركز تنسيق مشترك بيننا وبين أربيل ويجب أن يعمل هذا المركز قبل نهاية الشهر الجاري ويكون جاهزا للعمل".

وأكمل الخفاجي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتقييم العمليات وقواطعها والتعامل معها، والعمل على قاطع عمليات ديالى الذي بدء يشكل في المرحلة الأخيرة عمل إرهابي كبير من خلال الإشراف والعمل على معرفة أسباب الثغرات والقيام بأعمال مشتركة قتالية بيننا وبين البيشمركة ضد التنظيمات الإرهابية".

ولفت المتحدث باسم العمليات المشتركة، إلى أن "الاتفاق مع إقليم كردستان خطوة مهمة نحو الأمام، وسوف يسهم إسهام كبير في إحلال الأمن والسلام وتخفيف معاناة النازحين في هذا المجال".

وأعلنت العمليات المشتركة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أنها "استضافت في بغداد الاجتماع الثالث لجنة التنسيق العسكري والعمل الأمني المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام الأمني المشترك على طول الخط الفاصل بين القوات الاتحادية وحرس الأقاليم بهدف الوقوف على طبيعة التهديدات الأمنية وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، واتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات، وقد تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المباشرة بفتح مركزي التنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل.

ثانيا: تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وأعداد خارطة طريق للتعامل معها .

ثالثا: المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لإنشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الإرهاب والجريمة.