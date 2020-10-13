اجتماع بين أبو الغيط ووزير خارجية الأردن بشأن القضية الفلسطينية

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية، في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة لوكالة "سبوتنيك"، أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير الأردني آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل المتغيرات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وذكر المصدر، أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على دقة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشددا على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل المتضافر على الصعيد العربي وكذلك الدولي من أجل الحفاظ على أسس ومحددات التسوية السلمية، في إطار حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.

وأشار المصدر إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الغاية التي تحظى بتوافق دولي فضلا عن الإجماع العربي الكامل.

يذكر أن وزير الخارجية الأردني، يتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه المصري والعراقي، في إطار تعزيز وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الثلاث، وتذليل أي عقبات تعرقل الانطلاق في هذه الاجتماعات.