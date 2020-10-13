السودان... إقالة حاكم ولاية كسلا على خلفية احتجاجات شعبية

أقال رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حاكم ولاية كسلا من منصبه عقب أحداث عنف جراء اعتراض بعض المجموعات السكانية الواقعة شرقي البلاد.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن "رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اليوم قرارا اعفي بموجبه والي كسلا الأستاذ صالح محمد صالح عمار والذي جرى تعيينه ضمن الولاة المدنيين خلال الفترة الماضية".

وشهدت مدنية كسلا الواقعة شرقي البلاد أحداث عنف من قبل مجموعات قبيلة خلال يوليو/ تموز الماضي احتجاجا على تعيين حاكم ولاية كسلا الجديد، صالح عمار.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عين 18 حاكما لولايات السودان، التزاما بالوثيقة الدستورية التي وقعت بين العسكريين والمدنيين في سبتمبر/ أيلول 2019.