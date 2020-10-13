بالفيديو... التحالف يعلن تدمير صاروخ لـ"أنصار الله" قبيل إطلاقه باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تدمير صاروخ باليستي، كانت جماعة" أنصار الله" الحوثية، تجهزه للإطلاق باتجاه السعودية.

وأكد التحالف في بيان على "الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن"، وفق قناة "الإخبارية" السعودية.

ونشرت القناة، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير الصاروخ من قبل دفاعات الجو التابعة للتحالف.

هذا وأعلنت قوات التحالف العربي، يوم السبت الماضي، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من اليمن باتجاه السعودية.

وجاء في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية، عن قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن: "اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة الرياض 23 صفر 1442 هـ الموافق 10 أكتوبر 2020".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.