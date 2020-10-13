الأردن... إلقاء القبض على المتورطين في الاعتداء على مصري

ألقت قوات الأمن العام في الأردن القبض على كافة الأشخاص الذين اعتدوا بالضرب على الوافد المصري في محافظة الكرك.

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو، الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله مجموعة من الاشخاص يعتدون بالضرب على شخص وافد، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي أن "الحادثة وقعت في محافظة الكرك في شهر سبتمبر/ أيلول، وإثر خلاف شخصي سابق حيث كان الوافد قد أقدم على ضرب أحد الاشخاص وتصويره، ليقوم ذلك الشخص وثلاثة آخرين بعد ذلك بالاعتداء بالضرب على الوافد إثر ضربه وتصويره" .

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى القبض على كافة الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو وإحالتهم للقضاء.

وقبل ساعات، أصدرت الحكومة المصرية بيانا رسميا بشأن الواقعة إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الاعتداء.

وأكدت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على المواطن المصري، مضيفة أن هناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية في الأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكل تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل.