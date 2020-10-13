قرقاش عن سفير فلسطين لدى فرنسا: تعودنا على قلة الوفاء ونكران العرفان

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات لسفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي، انتقد فيها اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وكتب قرقاش، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لم يفاجئني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات".

وأضاف: "تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا".

وقال السفير الفلسطيني في باريس سلمان الهرفي، إن من خالف مبادرة السلام العربية هي دولة من مجلس الخليج العربي.

وتابع الهرفي، في مقابلة سابقة مع "إذاعة مونت كارلو الدولية" إن مبادرة السلام العربية هي مبادرة للإجماع العربي"، مضيفا: "نحن نحترم إجماع أمتنا لكن عندما تتخلى أمتنا عن مبادرتها لا أعتقد أن الفلسطينيين سيبكون هذه المبادرة".

وأضاف: "هذه المبادرة هي مبادرة من تقدم بها عليه أن يدافع عنها عندما يخرقها الآخرون"، مشيرا إلى أن "من يخرقها هم أعضاء مجلس الخليج العربي".

لم يفاجأني حديث السفير الفلسطيني لدى باريس وتناوله الجاحد للإمارات، تعودنا قلة الوفاء ونكران العرفان، ونمضي واثقين نحو المستقبل بخطواتنا وقناعاتنا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 13, 2020

ووصف السفير الفلسطيني التطبيع مع إسرائيل بأنه "جزء من صفقة القرن"، مشيرا إلى أن جاريد كوشنر، مستشار ترامب، يريد أن يجمع أكبر قدر ممكن من الدعاية لترامب من أجل الانتخابات، وأنه لا يخدم أي شيء سوى رئيسه دونالد ترامب.

وتابع: "أخوتنا يساعدون ترامب، الذي يدعم صفقة القرن التي تدمر حل الدولتين وتنسف كل المفاهيم الدولية التي اجتمع عليها العالم لحل القضية الفلسطينية خلال نحو نصف قرن".

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر ترامب، أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".