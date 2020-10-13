يذاع قريبا… مسلسل إسرائيلي جديد عن حرب أكتوبر

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن إنتاج إسرائيل مسلسلا جديدا يتناول حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قناة الدراما الأمريكية HBO، وقعت اليوم اتفاقية شراكة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان" حصلت بموجبها على حقوق بث مسلسل إسرائيلي عن حرب أكتوبر.

وذكرت القناة أن المسلسل الجديد سيكون باسم "ساعة الإغلاق"، وذلك بعد أشهر قليلة من شراء "آبل تي في" حقوق بث المسلسل التلفزيوني الإسرائيلي "طهران".

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المسلسل التلفزيوني من إنتاج قناة "كان" العبرية، وسيطرح للبث عبر القناة الإسرائيلية في 19 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وبعدها ستبث في جميع أنحاء العالم معارك حرب أكتوبر.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن الحرب تظهر قصص ما أسمته بـ"بطولات إسرائيلية" أثناء رحى الحرب نفسها.