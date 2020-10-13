الحكومة العراقية: انسحاب القوات الأمريكية قد يتم خلال أقل من ثلاث سنوات

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد قد يتم خلال أقل من 3 سنوات.

بغداد – سبوتنيك . وأشار ملا طلال إلى أن تلك المدة هي التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن، في آب/ أغسطس الماضي.

وقال ملا طلال، في مؤتمر صحفي، إن "الاتفاق العراقي الأمريكي نتائجه واضحة على الأرض من خلال إفراغ الكثير من القواعد العسكرية، وهذا التزام بين الطرفين بانتشار القوات الأمريكية خارج الأراضي العراقية وهو قيد التنفيذ وقد لا يستغرق 3 سنوات قد يستغرق أقل".

وأضاف "هناك جولة حوار استراتيجي أيضا ستجري لاحقا بين بغداد وواشنطن لاستكمال جميع الخطوات التي تم اتخاذها، سواء بالجولة الأولى التي جرت عبر الدائرة المغلقة أو التي جرت بشكل مباشر خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن".

وأبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته إلى واشنطن في آب/أغسطس الماضي، التزامه بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق في غضون 3 سنوات. بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله، خلال اللقاء: "انسحبنا بشكل كبير من العراق وبقي عدد قليل جدا من الجنود". وأكد التزامه "بخروج سريع لقوات التحالف في غضون 3 سنوات".

يذكر أن قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، بدأت خلال الأشهر الماضية تقليص قواعدها في العراق وتسليمها للقوات العراقية.