النيابة السعودية: هذه هي عقوبة المدين المخفي لأمواله

كشفت النيابة العامة السعودية أن عقوبة الشخص المدين الذي يمتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر بحقه، أو يخفي أمواله، هي السجن 7 سنوات.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أوضحت أن عقاب كل مدين يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه، أو ثبت إخفاء أمواله، هو السجن 7 سنوات.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن هذه العقوبة تنطبق أيضا على أي شخص مدين هرب أمواله أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.