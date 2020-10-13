المخابرات السودانية تضبط شحنة أسلحة في شمال كردفان

تمكن جهاز المخابرات العامة السودانية من ضبط شحنة من الأسلحة في ولاية شمال كردفان تشمل بنادق آلية من نوع "كلاشينكوف".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول والي ولاية شمال كردفان إن الجهاز يقوم بدور كبير في بسط الأمن والاستقرار بالولاية.

ولفتت إلى أن فريق تابع لجهاز المخابرات العامة السودانية تمكن من ضبط 19 قطعة سلاح كلاشينكوف داخل عربة (كلك) قادمة من منطقة الدبيبات ولاية جنوب كردفان عند مدخل مدينة الأبيض بمنطقة هشابه.

وأوضح والي شمال كردفان مصطفى آدم، أن المتهمين ستتم محاكمتهم وفق قانون السلاح وقانون الطوارئ.

وقال اللواء أمن عبد الرحمن علي، مدير جهاز المخابرات بالولاية، إن "الضبطية جاءت بناء على معلومات ومتابعة دقيقة للجهاز"، مشيرا إلى أنها تأتي مواصلة للضبطيات آلتي ظل يحققها الجهاز مؤكدا أنهم سيكونون عين ساهره لحماية الوطن والمواطن.