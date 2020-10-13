متحدث الخارجية العراقية يوضح الخطوات المرتقبة لـ"التعاون الثلاثي"

قال المستشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن "التعاون الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة يقوم على الآليات الوطنية على كل الأصعدة والمستويات".

وتابع، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "نأمل أن يعقد الاجتماع الجديد على مستوى القادة في الربع الأول من العام المقبل في بغداد".

وأضاف: "هذا الاجتماع تستضيفه بغداد ويؤكد على الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وينفتح على جميع الملفات التي تتصل بخدمة الشعوب العربية الثلاثة ، خاصة في الاستثمار والطاقة والصحة والتربية والتعليم والكهرباء".

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني بين الدول الثلاث أوضح الصحاف أن "آلية التنسيق الثلاثية تنطلق في ضوء رعاية سيادة هذه الدول ومصالحها الوطنية، وتسند إلى المصالح المشتركة والمتساوية للدول الثلاث، وتطال العديد من المؤشرات التي تتصل بالعمل السياسي والدبلوماسي ودعم المبادرات العراقية والحضور العراقي على مستوى المحافل الدولية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن "العراق ما بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي يتطلع للاستفادة من الشركات العاملة في الإعمار والقطاعات الحكومية في المملكة الأردنية ومصر".

وتابع: "إضافة إلى ذلك فإن كل اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية العراقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تؤكد أن القاهرة مع بغداد على كافة الصعد ليستعيد العراق حضوره على كافة الملفات.