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    تركيا وروسيا والخليج... الصحاف يتحدث عن 3 محاور مهمة في سياسة العراق الخارجية

    © Photo / Dr Ahmad Al-Sahaf
    العالم العربي
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    قال المستشار أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن الحل السياسي والحوار الدبلوماسي سبيلان ممكنان لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد مع تركيا، مشيرا إلى أن الحوار بين بغداد وأنقرة مستمر عبر مختلف القنوات.

    وتابع، في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا: "فيما نعتقد أن تحدي الإرهاب لا يزال حاضرا على مستوى المنطقة، تصبح أولوية الحكومة منصبة على مواجهة العصابات الإرهابية والتكفيرية"، مضيفا: "نرى في سبل التنسيق والتواصل أولوية عدم تغيير استراتيجية مواجهة الإرهاب وتأمين الشريط الممتد بين العراق وتركيا، والتنسيق والحوار والتعامل بمبادئ حسن الجوار هي مؤشرات ممكنة وواقعية".

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    وعن العلاقات العراقية مع مجلس التعاون الخليجي، أوضح الصحاف أن العراق يديم التنسيق والتواصل مع المجلس، وسبق لوزارة الخارجية العراقية أن أعلنت عن خطوات متقدمة فيما يتعلق بمشروع ربط الطاقة، وكان ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

    وتابع: "يتجه العراق نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية المتعددة، التي تقوم على مبدأ الدوائر الاقتصادية المتنوعة، حيث يتيح تعدد الشراكات والدوائر الاقتصادية للحكومة العراقية، الفرصة لتنفيذ برنامجها الحكومي، وهو ما ينعكس على خدمات المواطن وإعادة الإعمار في المناطق التي تضررت من عصابات "داعش" الإرهابية".

    وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية: "أخص هنا المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك تفاهمات عالية المستوى من خلال المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، وأبرمت العديد من مذكرات التفاهم على كافة الصعد، والعلاقات على مستوى التساند وتبادل الخبرات والمساندة تنسجم مع طبيعة التحديات والفرص المشتركة بين بغداد والرياض".

    وتحدث أحمد الصحاف عن العلاقات الروسية العراقية، مؤكدا أن "الشراكة بين بغداد وموسكو هي شراكة تاريخية وتمتد لأكثر من 75 عاما، ونجد أن التنسيق في المواقف الأكثر أهمية للبلدين ينعكس على  التفهم الكبير لطبيعة التحديات التي تواجه الحكومة العراقية والمجتمع العراقي".

    وأضاف: "اللجنة (العراقية - الروسية) المشتركة تستمر بأعمالها بشكل دوري وتتطلع لإنجاز اللازم على كافة الصعد، حيث توجد موسكو مع العراق في القطاعات الأكثر أهمية وهي النفط والطاقة".

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    الكلمات الدلالية:
    العراق, الخليج, روسيا, تركيا
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