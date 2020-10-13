بعد تنصيبه وليا للعهد... رسالة من السيسي للشيخ مشعل الصباح

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك" إن: الرئيس السيسى أعرب خلال الاتصال عن خالص التهنئة للشيخ مشعل بمناسبة اختياره وليا لعهد دولة الكويت.

وأوضح المتحدث أن السيسي أعرب أيضا للشيخ مشعل عن أمنياته له بالتوفيق وللكويت وشعبها الشقيق بالتقدم والاستقرار والازدهار بقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

في المقابل أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص شكره وامتنانه للرئيس المصري على التهنئة.

وأكد على متانة وقوة العلاقات بين مصر والكويت، وتطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات.

وكان مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي وافق الخميس الماضي على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستورية أمام المجلس أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي".