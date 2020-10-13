الشرطة السعودية تحتجز 10 أشخاص يعتدون على أجهزة الرصد الآلي

ألقت الشرطة السعودية القبض على 10 أشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، ويجري التحقيق معهم بواسطة النيابة العامة.

ذكرت ذلك صحيفة "عاجل" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أوضح أن الجهات الأمنية في شرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على عشرة أشخاص.

وتابع: "هؤلاء بينهم مواطنون سعوديون و8 مقيمين من الجنسية اليمنية"، مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الثالث والخامس.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن "هؤلاء الأشخاص امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي، وسرقة تجهيزاتها"، مشيرا إلى أنه تم ضبط بحوزتهم عدد من المسروقات.

ولفت إلى أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".