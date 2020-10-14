اليمن.. القوات المشتركة: مقتل قياديين من الحوثيين أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الثلاثاء، مقتل قياديين ميدانيين في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في قصف بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، إن "القياديين في جماعة الحوثيين، أبو محمد الحليصي وأبو عبد الملك، لقيا مصرعهما مع عدد من عناصرهما بنيران مدفعية القوات المشتركة أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على المناطق المحررة في جبهة حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأضاف، أن "القيادي أبو محمد شغل منصب مشرف في مديرية جبل رأس (جنوب شرقي الحديدة)، وتولى إلى جانب أبو عبد الملك تنفيذ عمليات قصف على المناطق المكتظة بالسكان".

في سياق متصل، ذكرت ألوية العمالقة، أن "طفلة في السابعة من عمرها، تدعى فاطمة محمد علي مهيم، أصيبت اليوم بشظايا قذيفة هاون، أحدثت جرحا عميقا قرب القلب، أثناء قصف شنه الحوثيون على أحياء سكنية في منطقة القازة شرق مدينة الدريهمي (جنوبي الحديدة)".

إلى ذلك، اتهمت القوات المشتركة، الحوثيين بـ "تنفيذ عمليات تحشيد كبيرة لعناصرهم للدفع بها إلى قرى الشجن والكوعي والزعفران والأبيات في مديرية الدريهمي، استعدادا لتصعيد عملياتهم العسكرية".

وقالت، إن "عناصر الحوثيين أجبرت سكان قرية الأبيات الواقعة شمال شرقي الدريهمي على مغادرة منازلهم، والنزوح قسرا، ومن يخالف أو يرفض ذلك تتهمه بالخيانة".

#المسيرة_عاجل | مصدر في غرفة ضباط الارتباط: 316 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها تحليق 7 طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس والجبلية والجاح — المسيرة - عاجل (@alosbou) October 13, 2020

من جهة ثانية، اتهم تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات المشتركة، بـ "تنفيذ 316 خرقا (للهدنة الأممية المعلنة في الحديدة في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018م) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 64 خرقا بقصف مدفعي، و224 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

وأشار إلى "تحليق 7 طائرات حربية في أجواء مناطق الفازة والجبلية (مديرية التحيتا جنوبي الحديدة) والجاح (مديرية بيت الفقيه جنوب شرقي الحديدة)، وحيس، و21 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والجلح".